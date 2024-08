Fábrica de meme! Acerte ou Caia vai reunir famosos em um divertido game show Aclr|Do canal RECORD no YouTube 14/08/2024 - 17h15 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h58 ) ‌



Acerte ou Caia é um novo game show da RECORD que estreia neste domingo (18) às 14h. No formato do programa, celebridades se enfrentam em um jogo de perguntas e respostas. A cada rodada, o líder escolhe alguém para um duelo. Quem vencer continua na disputa enquanto quem perder cai no buraco.

