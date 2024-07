Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Fábrica de donuts no ABC Paulista oferece mais de 60 sabores

Alto contraste

A+

A-

Uma fábrica de donuts está fazendo o maior sucesso com o rodízio das famosas rosquinhas americanas no ABC Paulista. No cardápio tem recheios doces e salgados. O Hoje em Dia foi até lá conferir essa atração de dar água na boca. Acompanhe!

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.