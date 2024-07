Aclr |Do canal Grands no YouTube

Fabio Marcel Zanetti, vice-coordenador do Pint of Science e físico professor da UFPR

No Grands por Bessa Podcast, Fábio Marcel Zanetti traz mais informações sobre o Pint of Science. O maior festival de divulgação científica do mundo ocorreu simultaneamente em 25 países e 179 cidades brasileiras. Eventos climáticos extremos, sono e intolerância foram alguns temas das palestras em Curitiba.

