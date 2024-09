FAB divulga simulação do acidente com avião da Voepass Aclr|Do canal Record News no YouTube 09/09/2024 - 13h40 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h11 ) ‌



A FAB (Força Aérea Brasileira) divulgou uma simulação feita pelo Cenipa (Centro de investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que recriou a trajetória do voo 2283, da Voepass. A aeronave caiu no dia 9 de agosto, em Vinhedo, no interior do estado de São Paulo, e resultou na morte de 62 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.