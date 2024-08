FAB coloca à disposição avião para transporte de vítimas da queda de avião no interior paulista Aclr|Do canal Record News no YouTube 12/08/2024 - 22h50 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h05 ) ‌



A Força Aérea Brasileira (FAB) colocou à disposição a aeronave KC-390 Millennium para o transporte das urnas funerárias das vítimas da queda da aeronave em Vinhedo, no interior de São Paulo. O destino vai ser o aeroporto de Cascavel, de onde saiu a aeronave que caiu. O avião da FAB já está na base aérea de São Paulo aguardando as liberações oficiais por parte dos demais órgãos envolvidos na ocorrência a fim de cumprir a missão. Para entendermos quais os direitos dos familiares das vítimas, conversamos com o advogado especialista em direito civil e do consumidor Mozar Machado de Carvalho.

