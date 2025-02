Fã santista escreve e desenha livro sobre Neymar Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 03/02/2025 - 01h30 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h17 ) twitter

O Esporte Record foi à casa de Patrícia Vendramini, uma adolescente de 16 anos e torcedora do Santos que viralizou nas redes sociais após ter feito um livro com mais de 250 páginas sobre a vida de Neymar. Na reportagem, ela conta como virou fã do craque que está de volta ao futebol brasileiro e sua experiência ao visitar o Instituto Neymar ao lado de sua família.

