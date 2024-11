Extensão de cílios técnicas naturais enaltecem a beleza feminina Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 28/11/2024 - 14h59 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nos últimos anos, os cuidados com a beleza se tornaram cada vez mais sofisticados e acessíveis. Uma das tendências que tem conquistado mulheres de todas as idades é a extensão de cílios. Essa técnica, que promete um olhar marcante e natural, se popularizou pela sua praticidade e pelos resultados duradouros. Na reportagem de hoje, vamos explorar qual técnica está em alta no mercado de beleza e como ela vem transformando a rotina de cuidados das mulheres.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.