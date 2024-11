Expulso do ENEM: estudante com diabetes pode refazer prova Aclr|Do canal Record RS no YouTube 08/11/2024 - 13h27 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h30 ) twitter

O estudante que foi expulso do ENEM em Sobradinho, na região central do estado, terá uma nova chance para fazer a primeira prova do exame. Ele é diabético, e teve que deixar a sala depois que o dispositivo que alerta para aplicação de insulina acionou o celular dele, que estava desligado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.