Exportação: Ministério da Agricultura notifica entidades sobre fim do foco de doença em aves Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 31/07/2024 - 08h16 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O governo brasileiro notificou a Organização Mundial de Saúde Animal sobre o fim do foco da doença que afeta aves no Brasil. Com isso, Santa Catarina agora aguarda a notificação para retomar as exportações de carne de frango. O repórter Geovan Petry atualiza as informações ao vivo, direto de Chapecó.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.