Expoqueijo 2024: gigante artesanal de 50kg em produção para a próxima edição

O trabalho começou às 4 da manhã na queijaria para a produção de um queijo artesanal gigante que será apresentado na Expoqueijo 2025. O leite fresco é cuidadosamente processado, passando por etapas como a adição do pingo para atingir o ponto de corte ideal, a mistura mecânica e o trabalho manual para reduzir o grão da massa.

Na próxima fase, o excesso de soro é retirado da massa através da dessoragem. Em seguida, a massa é enrolada em um pano para extrair o restante do soro e moldada nas formas do queijo. O gigante já é o maior queijo artesanal da macrorregião de Araxá, com expectativa de pesar 50kg após 4 dias de maturação.

O processo de maturação durará 365 dias, e o queijo só será aberto na próxima edição da Expoqueijo, em 2025. Essa experiência reúne produtores e agrega valor à cadeia produtiva, além de gerar expectativa para a próxima edição do evento, que promete reunir o melhor da produção queijeira do país.

