EXPOQUEIJO 2024: Araxá está pronta para receber o maior concurso de queijos da América!

A EXPOQUEIJO 2024, um dos eventos mais importantes da cadeia produtiva do queijo, está em sua fase final de preparação e promete ser ainda maior e mais especial do que as edições anteriores.

Mais de mil queijos de diversos países serão avaliados por mais de 200 jurados técnicos de 14 nações. A competição, coordenada pela EPAMIG, será um dos pontos altos da EXPOQUEIJO, reunindo os melhores produtores do mundo em busca do título de campeão.

Além do concurso, o evento contará com uma Feira Internacional de Agronegócios, um Fórum Internacional de Produtos da Agroindústria e Agricultura Familiar, e a Vila Gastronômica e Cultural. Um espaço completo para os amantes do queijo, com degustação, workshops, palestras, shows e muito mais.

A EXPOQUEIJO 2024 é uma oportunidade imperdível para quem quer conhecer o universo dos queijos artesanais, aprender sobre as melhores técnicas de produção e se deliciar com os sabores mais incríveis do mundo.

