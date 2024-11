ExpoLeite é oficialmente aberta em Uberaba com destaque para a cadeia produtiva do leite Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 24/10/2024 - 08h10 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A segunda edição da ExpoLeite foi oficialmente inaugurada pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) em uma cerimônia que contou com a presença de diversas lideranças políticas e do agronegócio. O evento, realizado no Pavilhão Multiuso do Parque de Exposições Fernando Costa, em Uberaba, destacou a importância da cadeia produtiva do leite para a economia nacional, com autoridades reforçando o papel da agropecuária no cenário atual.

Durante a cerimônia de abertura, três personalidades foram homenageadas com o "Mérito ABCZ ExpoLeite", em reconhecimento à sua contribuição para o setor pecuário leiteiro. Na categoria Criador, Léo Machado Feira recebeu a premiação, enquanto João Cruz Reis foi homenageado na categoria Técnico. A deputada federal Ana Paula Junqueira, produtora de leite e presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Produtor de Leite, foi agraciada na categoria Político.

Além das homenagens, a programação da ExpoLeite se estende ao longo da semana com diversas atividades, incluindo a Feira Progenética e Pró-Fêmeas, focada na comercialização de animais de genética superior. O evento também conta com a Feira da Agricultura Familiar, organizada pela Emater, reunindo 13 expositores com produtos típicos de Minas Gerais. O público pode visitar o parque a partir das 7h30 até o final da tarde para conhecer as novidades do mercado leiteiro.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=bYemnhIYIDo

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=JYXKYtJBycM

👉 https://www.youtube.com/watch?v=RrT-6nZSo7M

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.