EXPOLEITE 2024: 2ª Edição do grande encontro das raças leiteiras em Uberaba | Agro Paranaíba

A segunda edição da ExpoLeite foi realizada no Parque Fernando Costa, em Uberaba, e reuniu criadores e profissionais do setor agropecuário em cinco dias de intensas atividades, entre leilões, julgamentos de animais e o tradicional concurso leiteiro. Com mais de 470 animais de raças leiteiras em exposição, o evento reafirmou a relevância de Uberaba como um dos maiores polos de pecuária do Brasil.

O concurso leiteiro foi destaque, estabelecendo um novo recorde mundial de produtividade, o que demonstra o avanço em genética e manejo para maior eficiência na produção leiteira. Além disso, a ExpoLeite fortaleceu a troca de conhecimento sobre práticas mais sustentáveis, visando ao aumento da produção de carne e leite bovinos de maneira ambientalmente responsável.

Para o setor, a ExpoLeite representa não só uma oportunidade de negócios, mas também de aprendizado sobre inovações tecnológicas e técnicas de criação que impulsionam a pecuária leiteira no Brasil.

