Expointer 2024: expectativa de impulsionar retomada do agronegócio Aclr|Do canal Record RS no YouTube 13/08/2024 - 11h29 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Parque Assis Brasil reformado e com aumento em quase 70% o número de animais inscritos e com novas raças participando, assim será a Expointer 2024, lançada com a expectativa de impulsionar a retomada da agropecuária gaúcha.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.