ExpoGestão 2024 encerra programação nesta quinta-feira em Joinville

O ExpoGestão 2024 chega ao seu último dia em Joinville, prometendo uma agenda repleta de palestras, workshops e networking para empresários e gestores. A repórter Isabela Corrêa traz detalhes sobre as principais atividades programadas para esta quinta-feira, enquanto Alonso Torres, diretor do evento, destaca a importância das discussões e tendências apresentadas ao longo do evento. Não perca os últimos momentos deste que é um dos maiores eventos empresariais do Brasil.

