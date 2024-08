Expogenética 2024: recepção e palestras marcam a semana de integração da feira Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/08/2024 - 09h45 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h39 ) ‌



Metade da programação da maior feira de animais zebuínos avaliados do Brasil já foi concluída, e a movimentação intensa no Parque Fernando Costa indica que esta é uma semana vibrante de trocas de conhecimento e negócios. O evento está atraindo criadores, técnicos e profissionais do setor, proporcionando uma plataforma para a troca de experiências.

Os visitantes têm acesso a uma programação diversificada, que inclui leilões de alto nível e uma série de palestras focadas em inovação genética e gestão na pecuária. A feira se destaca como um ponto de encontro para profissionais da área, oferecendo oportunidades para aprimorar conhecimentos e expandir redes de contato.

