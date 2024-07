ExpoGenética 2024: olhar com precisão para um futuro mais produtivo | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 25/07/2024 - 13h25 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h38 ) ‌



A 17ª edição da ExpoGenética, com o tema "Olhar com Precisão - Nossa Busca por Excelência Genética", promete ser um marco para o setor pecuário. A feira, que se consolidou como a maior mostra de animais zebuínos avaliados do Brasil, reunirá criadores, especialistas e entusiastas do melhoramento genético em Uberaba, Minas Gerais, a partir do dia 16 de agosto.

O evento vai além de leilões e exposições. A ExpoGenética 2024 oferecerá uma rica programação com palestras, workshops e demonstrações de novas tecnologias, todas com o objetivo de auxiliar os criadores a otimizarem seus rebanhos e alcançarem maior rentabilidade. O tema central da edição, "Olhar com Precisão", enfatiza a importância de aliar o conhecimento técnico às ferramentas disponíveis para tomar decisões mais assertivas e alcançar a excelência genética.

A expectativa é que a ExpoGenética 2024 seja ainda maior e mais relevante que as edições anteriores, com um número recorde de participantes e animais expostos. A feira se tornou um ponto de encontro para os principais players do setor, proporcionando oportunidades de negócios, networking e atualização profissional. Ao longo dos nove dias de evento, serão realizados 25 leilões e quatro shoppings de animais, com a oferta de genética de alta qualidade e animais com as melhores avaliações genéticas.

Em resumo, a ExpoGenética 2024 se apresenta como um evento imperdível para todos aqueles que buscam aprimorar seus conhecimentos e negócios no setor pecuário. Com uma programação completa e um ambiente propício à troca de experiências, a feira promete ser um sucesso e contribuir para o desenvolvimento da pecuária brasileira.

