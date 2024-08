ExpoGenética 2024 movimenta o mercado com leilões e negócios | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/08/2024 - 10h03 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h53 ) ‌



A ExpoGenética 2024 realizada no Recinto de Avaliações das Raças Zebuínas, no Parque Fernando Costa, começa hoje e terá como tema central neste ano "O olhar com precisão - a busca por excelência genética". Com uma programação intensa que se estende até o dia 25 de agosto, a ExpoGenética contará com 25 leilões e quatro shopping de animais A programação terá início já nesta sexta-feira, com um leilão de zebuínos na pista de julgamentos, dando o pontapé inicial para uma semana de negócios e conhecimento.

Um dos grandes destaques da ExpoGenética será a aguardada eleição dos touros testados no PNAT (Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens). Os animais vencedores terão a oportunidade de ter seu sêmen coletado e distribuído para os rebanhos parceiros do programa, proporcionando aos criadores acesso a genética de ponta para melhorar a qualidade de seus rebanhos. O Leilão Touros, que chega à sua 7ª edição e será realizado no Pavilhão Multiuso, é outra grande atração do evento, oferecendo uma oportunidade única de adquirir exemplares das principais raças zebuínas. Além dos leilões, a feira também sediará o Encontro Rural Jovem e os tradicionais Mérito ExpoGenética e Mérito ABCZ Mulher.

