EXPOGENÉTICA 2024: leilão PNAT apresenta zebuínos de alta qualidade | Jornal Paranaíba 24/08/2024 - 12h34 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h26 )



A ExpoGenética 2024 é um dos eventos mais importantes do setor pecuário brasileiro. Reúne criadores, pesquisadores e profissionais da área para discutir as últimas novidades e tendências em genética animal. Um dos destaques desta edição é o leilão especial dedicado ao Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens (PNAT).

O PNAT é um programa fundamental para o desenvolvimento da pecuária nacional. Através de rigorosos testes e avaliações, o programa identifica os melhores touros jovens, com alto potencial genético para características como ganho de peso, carcaça, fertilidade e adaptação a diferentes ambientes. Os animais selecionados no PNAT são considerados a elite genética do rebanho nacional e sua comercialização em leilão é sempre um evento muito aguardado pelos criadores.

O leilão especial da ExpoGenética 2024, dedicado aos touros do PNAT, representa uma oportunidade única para os pecuaristas adquirirem animais com genética superior. Ao adquirir um touro proveniente do PNAT, o criador garante a introdução de genes superiores em seu rebanho, acelerando o processo de melhoramento genético e aumentando a produtividade e a rentabilidade da sua atividade.

