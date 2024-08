EXPOGENÉTICA 2024: destaque para os resultados do Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/08/2024 - 14h17 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A ExpoGenética 2024, a maior feira de zebuínos avaliados do Brasil, continua sendo palco de grandes novidades e resultados importantes para o setor pecuário. Um dos momentos mais aguardados pelos criadores foi a divulgação dos resultados do Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens (PNAT).

O PNAT é um programa de grande relevância para o setor, pois permite avaliar o potencial genético dos animais jovens, auxiliando os criadores na seleção dos melhores reprodutores para suas respectivas criações. Os resultados apresentados na ExpoGenética 2024 oferecem informações valiosas sobre as características genéticas dos touros, como ganho de peso, carcaça, fertilidade e outras características de importância econômica.

A divulgação dos resultados do PNAT na ExpoGenética 2024 reforça o papel da feira como um importante espaço para a troca de conhecimento e a divulgação de novas tecnologias para o setor pecuário. Além disso, os resultados do programa contribuem para o avanço do melhoramento genético da raça zebuína, permitindo aos criadores selecionar animais com maior potencial produtivo e adaptativo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ZKVDrMSZkKE

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=2cJ4wq2wRLI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=HX_K73VxReA

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #expogenética #zebuínos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.