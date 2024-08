Expogenética 2024: Cerimônia celebra avanços da pecuária e premia os melhores Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/08/2024 - 09h22 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Exposição Genética 2024 foi marcada por uma grande cerimônia no Pavilhão Multiuso do Parque Fernando Costa, celebrando os avanços significativos na pecuária e as inovações genéticas que estão revolucionando o agronegócio. O evento é uma tradição que se repete a cada edição da feira, mas sempre com um impacto emocionante, destacando as contribuições excepcionais para o desenvolvimento das raças zebuínas.

Durante a cerimônia, foram entregues os prêmios Mérito ExpoGenética e Mérito ABCZ Mulher, reconhecendo os esforços e os resultados notáveis na área. Além das homenagens, o evento apresentou o resultado do Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens, que destaca os avanços na seleção genética e a importância das inovações para o futuro do setor. A celebração não apenas honra os vencedores, mas também ressalta o progresso contínuo e o impacto positivo das novas tecnologias no campo da pecuária.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉

👉

‌



👉

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberaba #expogenética

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.