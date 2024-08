EXPOGENÉTICA 2024: acompanhe a programação das palestras da maior feira de zebuínos do Brasil Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/08/2024 - 18h07 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h49 ) ‌



A Expogenética 2024, maior mostra de animais zebuínos avaliados do país, está oferecendo mais uma novidade para os pecuaristas: os "shoppings de animais". Seis espaços foram montados em diferentes pontos do Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG), onde os animais mais bem avaliados de cada fazenda são expostos e estão disponíveis para comercialização. Com uma ficha técnica completa de cada animal, os interessados podem acessar informações detalhadas sobre a linhagem, características físicas e desempenho do animal.

A feira, que acontece até o dia 25 de agosto, é uma excelente oportunidade para os pecuaristas adquirirem genética de alta qualidade e melhorarem seus rebanhos. Com o início da estação reprodutiva se aproximando, a demanda por animais com genética superior é ainda maior. Em 2023, o evento faturou mais de R$ 52 milhões, com um crescimento de 11,2% em relação ao ano anterior. A média por animal comercializado também apresentou um aumento significativo, chegando a R$ 57 mil. Para este ano, a organização da feira espera resultados ainda mais expressivos, considerando a qualidade dos animais expostos e o grande interesse do mercado.

