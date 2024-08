Expogenética 2024: ABCZ promove debate sobre o papel feminino na pecuária | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/08/2024 - 09h04 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O sexto dia da Expogenética em Uberaba destacou o papel das mulheres nos avanços da pecuária, evidenciando a importância da diversidade na tomada de decisões no agronegócio. O evento, promovido pela ABCZ Mulher, ofereceu um palco para debater como a participação feminina contribui com novas ideias e soluções para os desafios enfrentados no setor.

Com a presença de especialistas e convidados, o encontro reafirmou o compromisso da ABCZ com o fortalecimento do protagonismo feminino no agronegócio. O evento não apenas celebrou o papel crescente das mulheres, mas também proporcionou um espaço para discutir como sua inclusão pode gerar inovações e avanços significativos na pecuária.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=ZKVDrMSZkKE

👉 https://www.youtube.com/watch?v=2cJ4wq2wRLI

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=HX_K73VxReA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberaba #expogenética

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.