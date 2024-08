ExpoGenética 2024: A maior feira de zebuínos do país | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/08/2024 - 15h06 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h55 ) ‌



A cidade de Uberaba, em Minas Gerais, recebe a partir de hoje a maior feira de animais zebuínos do Brasil: a ExpoGenética. O evento, que se estenderá até o dia 25 de agosto, reúne criadores, técnicos e apaixonados pela pecuária para celebrar a genética de alta qualidade das raças zebuínas.

Nesta edição, a ExpoGenética contabiliza um número recorde de animais inscritos, com 944 exemplares das raças Brahman, Gir, Guzerá, Nelore, Sindi e Tabapuã. Além disso, o evento contará com a participação de 122 expositores, demonstrando o crescente interesse do setor pela feira.

Com o tema "Olhar com Precisão - A Busca por Excelência Genética", a ExpoGenética 2024 oferecerá uma programação completa, com 25 leilões, cinco a mais que no ano anterior, e quatro shoppings de animais. A expectativa é superar os R$ 52 milhões de faturamento registrados nos leilões de 2023.

Um dos destaques da feira será o Leilão de Touros, que chega à sua 7ª edição. Nessa oportunidade, os criadores poderão adquirir exemplares das raças zebuínas com alto potencial genético, provenientes do Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens (PNAT). Os touros vencedores serão utilizados para a coleta de sêmen e distribuição nos rebanhos parceiros do programa, contribuindo para a melhoria genética dos rebanhos brasileiros.

