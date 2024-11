Expochapecó inicia programação voltada à pecuária de corte Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 17/10/2024 - 11h19 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h59 ) twitter

Começa nesta, quinta-feira, 17 de outubro, a Expocapecó, uma nova feira do agronegócio que promete movimentar a pecuária de corte no oeste de Santa Catarina. O repórter Geovan Petry está no local do evento e trará detalhes da programação, que inclui palestras, exposições e oportunidades de negócios para o setor. Não perca essa chance de se atualizar sobre as tendências e inovações na pecuária.

