Expô Coró 2024: um sucesso de público e negócios | Manhã Total
26/07/2024 - 14h55 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h54 )



A 42ª edição da Expô Coró, a maior feira do agronegócio de Coromandel, está movimentando a cidade com uma série de atrações para todos os gostos. O evento, que acontece no Parque de Exposições Antônio Daguer, reúne produtores rurais, comerciantes e visitantes de toda a região para cinco dias de exposição de gado, máquinas agrícolas, rodeio e shows musicais.

A feira apresenta uma grande variedade de animais, incluindo raças como Nelore Branco e Pintado, Gir, Girolando e Holandês, além de carneiros e cavalos. A exposição de máquinas agrícolas também é um destaque, com diversas novidades do setor. A movimentação financeira é intensa, com vendas de animais e equipamentos que ultrapassam um milhão de reais.

Além dos negócios, a Expô Coró oferece uma programação cultural diversificada. A arena de shows recebe grandes nomes da música sertaneja, com cinco noites de apresentações. A expectativa dos organizadores é superar o público do ano passado, que chegou a oito mil pessoas por noite.

A abertura da feira contou com a participação da cantora Naessa e da dupla Ícaro e Gilmar, que já se tornou tradição no evento. Nos próximos dias, o público poderá conferir outras grandes atrações da música sertaneja, prometendo agitar a cidade e fortalecer ainda mais o setor do agronegócio na região.

