Explosões em lanchas: passeios com churrasco em família terminam com mortes e queimaduras

Quem não gostaria de fazer um passeio de lancha em um domingo de sol? Mas em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, a diversão acabou em acidente. Uma lancha explodiu com dez pessoas a bordo. Entre elas, uma grávida e três crianças. É o terceiro acidente com embarcações desse tipo em pouco mais de um mês.

