Explosão em sofá pode ter provocado incêndio que matou família em Valparaíso de Goiás



Uma explosão, seguida de incêndio, acabou com o sonho de uma família em um condomínio de Valparaíso de Goiás. Na tentativa de escapar do fogo, o marido, a esposa e um bebê recém-nascido caíram do sétimo andar. O Domingo Espetacular entrou com exclusividade no apartamento destruído e acompanhou o trabalho da perícia e dos investigadores para descobrir as causas dessa tragédia.

