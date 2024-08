Explosão e incêndio: homem julgado por matar namorada em Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 20/08/2024 - 15h13 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O julgamento de um homem acusado de matar sua namorada, Juliana Aparecida Neto, está acontecendo no Fórum de Joinville. O réu é acusado de ter causado a morte de Juliana ao usar um botijão de gás para incendiar o quarto onde ela estava. A vítima, que ficou internada por 26 dias, não resistiu aos ferimentos causados pelo fogo. Felipe Bambace está ao vivo no Fórum de Joinville para trazer as últimas informações sobre o caso e o andamento do júri. Acompanhe a reportagem para entender todos os detalhes dessa tragédia e os desdobramentos legais.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.