Explosão de pneu causa incêndio em caminhão carregado de cebolas na MG-428 | Balanço Geral Manhã 16/10/2024 - 10h31 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h47 )

Um caminhão carregado de cebolas foi incendiado na MG-428, no sentido Sacramento, após a explosão de um de seus pneus. O incidente ocorreu no quilômetro 99, entre as cidades de Sacramento e Jaguara. Segundo o motorista do caminhão, ele seguia pela rodovia quando a explosão aconteceu, levando as chamas a se espalharem rapidamente pelo veículo.

Para conter o incêndio, a pista precisou ser totalmente interditada, e as equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam por cerca de duas horas, utilizando aproximadamente 5 mil litros de água. Durante a operação, a carga de cebolas ficou espalhada pela rodovia, o que dificultou ainda mais a liberação do tráfego. Após o rescaldo, a pista foi liberada para a circulação.

Felizmente, ninguém ficou ferido durante o incidente, que deixou apenas os destroços do caminhão e a carga de cebolas como lembrança do ocorrido. A rodovia já foi restabelecida, e o fluxo de veículos segue normalmente.

‌



