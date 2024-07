Experimento científico causa incêndio em escola de Belo Horizonte

Alto contraste

Um incêndio aconteceu dentro de uma escola, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram dentro de uma sala de aula da escola estadual, onde os alunos teriam feito um experimento científico. O fogo atingiu algumas carteiras e o forro de PVC do teto, mas os militares conseguiram controlar as chamas. Uma equipe técnica da superintendência regional de ensino esteve na escola para avaliar os danos causados e realizar os reparos necessários. Apesar do susto, as aulas ocorrem normalmente. Assista à matéria completa no vídeo acima.

