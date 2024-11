Expectativas para Porto Alegre: o que a população espera do novo gestor? Aclr|Do canal Record RS no YouTube 23/10/2024 - 09h40 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As nossas equipes foram às ruas saber do porto-alegrense o que ele quer saber de Sebastião Melo e Maria do Rosário.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.