Expectativa mundial: o resultado da eleição nos Estados Unidos pode ser anunciado a qualquer momento

Continua a expectativa para o fim da apuração dos votos que vão definir o novo presidente dos Estados Unidos. A contagem dos votos ainda continua indefinida em cinco estados e o candidato democrata, Joe Biden, segue na frente com certa vantagem para Donald Trump, candidato a reeleição. Estados como Georgia e Nevada continuarão a apuração nas próximas horas para que o resultado seja anunciado o mais rápido possível. Veja também nesta edição do Boletim JR 24 Horas: manifestantes invadem as ruas dos Estados Unidos para protestar a favor e contra a continuação da contagem dos votos da eleição presidencial.

