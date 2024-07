Aclr |Do canal Ilha Record no YouTube

Exilados interferem no jogo e definem times para a Prova de Equipe | Ilha Record

No Exílio, Dinei, Mirella e Lucas Selfie monitoram tudo o que acontece na Vila através de câmeras. Na noite da última segunda-feira (9), eles puderam interferir no jogo dos exploradores e dividiram os times para a Prova de Equipe. Sabrina Sato fez o anúncio e surpreendeu a todos. As estratégias que eles tanto planejaram foram por água abaixo.

