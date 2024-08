Exibicionismo: motociclistas fazem manobras perigosas na serra Aclr|Do canal Record RS no YouTube 06/08/2024 - 11h35 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h45 ) ‌



Quase trezentas multas foram aplicadas durante uma fiscalização na BR-116, na serra gaúcha. A ação aconteceu nesse sábado, no trecho da rodovia entre Morro Reuter e Nova Petrópolis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o local é usado por grupos que fazem exibicionismo com as motocicletas, colocando em risco a vida de usuários da rodovia.

