Exército investiga militares flagrados em festa com funk e álcool em batalhão Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 26/10/2024 - 13h00 (Atualizado em 27/10/2024 - 01h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Exército iniciou uma investigação sobre militares que foram filmados durante uma festa em uma unidade militar no Rio de Janeiro. O vídeo mostra integrantes do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista participando de um churrasco. Nas imagens, os militares dançam funk e consomem bebidas alcoólicas. A prática é proibida nas unidades das Forças Armadas. O Comando Militar declarou que a conduta dos envolvidos está em desacordo com as normas da instituição. Um processo administrativo foi aberto para apurar os fatos e determinar possíveis punições aos participantes.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.