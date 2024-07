Exclusivo: Vítima de Rafael Cardoso fala pela primeira vez sobre caso de agressão Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 17/07/2024 - 13h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h24 ) ‌



O ator foi apanhado a agredir o gerente de um bar, no Rio de Janeiro.

O ‘Domingo Espetacular’ fez revelações sobre o caso do ator Rafael Cardoso, que foi apanhado a agredir o gerente de um bar, no Rio de Janeiro. O ator da televisão brasileira deu vários murros e pontapés ao gerente do bar. Agora, a vítima fala do ataque pela primeira vez.

João Fernando Brito, de 64 anos, foi agredido e ameaçado, na noite de 26 de fevereiro, por Rafael Cardoso. O gerente descreveu o episódio como um momento em que temeu pela sua vida e revelou, durante a entrevista, que não reconheceu o ator e só descobriu quem era quando foi informado por terceiros.

O gerente, que tinha sido operado recentemente, há dois meses, devido a uma hérnia na região da virilha, revela detalhes do incidente, “ele deu-me dois pontapés na barriga e quase que acertou no local da cirurgia”.

Um exclusivo com novas imagens da agressão, lágrimas e detalhes de uma noite de terror de João Brito. Até hoje, João diz que ainda questiona o motivo para a reação de Rafael contra ele.

