Exclusivo: veja os últimos passos do homem foragido por atropelar e matar noivo no dia do casamento
05/09/2024 - 12h30 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h30 )



O 'Domingo Espetacular' teve acesso a imagens exclusivas que mostram o influenciador Vitor Belarmino momentos antes do acidente que matou o noivo Fabio Toshiro Kikuda no dia do seu casamento. O laudo da perícia concluiu que ele conduzia o carro de luxo em alta velocidade. Quase dois meses depois do atropelamento, Vitor ainda é procurado pela polícia.

