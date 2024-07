Exclusivo: Traficantes escondem 4 toneladas de cocaína em cargas de açúcar Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 17/07/2024 - 10h41 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h50 ) ‌



A Polícia do Paraguai fez a maior apreensão de cocaína do país, encontrando quatro toneladas da droga escondidas em sacos de açúcar em contêineres no porto de Villeta. A operação, fruto de meses de investigação, contou com cães farejadores. A cocaína seria enviada para Antuérpia, na Bélgica, com um valor estimado de 300 milhões de dólares na Europa. Francisco Ayala, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD), disse que a investigação segue para identificar a organização criminosa envolvida.

