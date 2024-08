Exclusivo: traficante internacional é executado à luz do dia no Rio Grande do Sul Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 31/07/2024 - 11h52 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h45 ) ‌



As polícias do Brasil e Uruguai investigam a execução de um traficante internacional de drogas no Rio Grande do Sul. Câmeras de segurança registraram quando um motoqueiro para ao lado da caminhonete branca de Rodrigo Gabriel Fontana Ferreira, conhecido como “El Loly”, e dispara sete vezes. O criminoso foi atingido na cabeça e morreu na hora.

