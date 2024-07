Exclusivo: site vende falsas malas extraviadas a clientes Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 23/07/2024 - 11h13 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h19 ) ‌



Um site falso está enganando consumidores ao vender malas supostamente esquecidas em aeroportos. A página exibe fotos de bagagens disponíveis para compra por R$ 219,99 cada uma. Os produtos são anunciados como contendo itens variados. O comprador pode até indicar preferências. As empresas aéreas brasileiras negam envolvimento nesse tipo de venda e afirmam seguir protocolos específicos para lidar com bagagens extraviadas. Comentários e perguntas na página fraudulenta são fictícios, visando manipular potenciais vítimas do golpe.

