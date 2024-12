Exclusivo: RECORD flagra assaltos no meio do trânsito em São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 02/12/2024 - 12h57 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h14 ) twitter

Durante sete dias, a equipe de reportagem da RECORD registrou ações de ladrões no bairro do Brás em São Paulo. Os moradores relatam frequentes assaltos enquanto estão parados no trânsito. Criminosos atacam rapidamente através das janelas abertas dos carros. Dados da Secretaria da Segurança Pública indicam mais de um boletim de ocorrência por dia entre janeiro e agosto deste ano. Estrangeiros que vivem na área frequentemente carregam dinheiro vivo e são alvos recorrentes dos criminosos.

