Exclusivo: policial fica em silêncio durante audiência após matar comerciante a tiros, em Orlândia Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 24/10/2024 - 09h20 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h41 )

Continua em liberdade o policial militar Artur Filgueiras Cintra, de 28 anos, que atirou e matou o comerciante João Victor Moura Rangon, de 27 anos, durante uma perseguição no último dia 2 de outubro, em Orlândia. João Victor havia desobedecido uma ordem de parada, e quando se aproximava de sua residência, foi morto com um tiro na cabeça. O Cidade Alerta obteve com exclusividade trechos da audiência de custódia da Corregedoria da Polícia Militar, que decidiu manter a liberdade do policial. Três semanas após o crime, a mãe de João Victor decidiu dar continuidade no sonho do filho de empreender.

*Reportagem exibida em 23/10/2024.

