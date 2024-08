Exclusivo: polícia descobre planos de assaltos nos telemóveis dos ladrões Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 16/08/2024 - 05h00 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h32 ) ‌



A polícia encontrou informações detalhadas sobre o planejamento de assaltos nos telemóveis de dois suspeitos. Os criminosos registavam a movimentação das ruas e identificavam possíveis alvos. As residências visadas eram localizadas em Cotia (SP) e no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo. A quadrilha é responsável por pelo menos dez roubos recentes. Um dos assaltos resultou na perda de jóias avaliadas em 166 mil euros. As vítimas relataram que os criminosos eram agressivos durante os ataques.

