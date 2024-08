Exclusivo: polícia descobre planejamento de assaltos em celulares de ladrões Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 14/08/2024 - 12h13 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A polícia encontrou informações detalhadas sobre o planejamento de assaltos nos celulares de dois suspeitos. Os criminosos registravam a movimentação das ruas e identificavam possíveis alvos. As residências visadas eram localizadas em Cotia (SP) e no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo. A quadrilha é responsável por pelo menos dez roubos recentes. Um dos assaltos resultou na perda de jóias avaliadas em R$ 1 milhão. As vítimas relataram que os criminosos eram agressivos durante os ataques.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.