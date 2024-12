Exclusivo: O 'Cidade Alerta' conversa com família de outra vítima do médico Josias Caetano Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 04/12/2024 - 11h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h19 ) twitter

O 'Cidade Alerta' conversou com a família de mais uma vítima do médico Josias Caetano. O cirurgião plástico acumula mais de 30 processos por negligência médica. Elaine Cristina tinha 40 anos quando decidiu realizar um procedimento nos seios com o doutor. Após a cirurgia, ela começou a reclamar de dores no local, e o médico teria dito que Elaine estaria a usar o sutiã cirúrgico de forma incorreta. Dias depois, a técnica de enfermagem faleceu.

---

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.