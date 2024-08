Exclusivo: médica atacada pelo ex-companheiro fala sobre a vida de agressões e ameaças Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 14/08/2024 - 05h30 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h25 ) ‌



Uma médica foi atacada pelo ex-companheiro em São Paulo. O 'Cidade Alerta' teve acesso há alguns vídeos dessas agressões, e num deles é possível ver empurrões, pontapés e até enforcamentos. Elaine é casada com o Erwin há quase 20 anos, só que por trás da família perfeita, agressões físicas e verbais faziam parte da rotina do casal. Com exclusividade, a médica conversou com a nossa equipa e muito emocionada, relatou alguns dos momentos que viveu e do medo que sente quando está perto do ex-companheiro.

