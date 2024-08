Exclusivo: médica agredida pelo namorado e que teve R$ 40 mil roubados fala pela primeira vez Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 01/08/2024 - 13h25 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A médica que foi brutalmente agredida pelo então namorado falou pela primeira vez sobre o crime em uma entrevista exclusiva para a RECORD. Ela foi trancada no banheiro do apartamento em que vive, em Copacabana (RJ) e teve R$ 40 mil furtados. O suspeito está preso. A médica Ana Cristina Benites ainda se recupera dos graves ferimentos no hospital. Ela está internada há quase 20 dias, desde que foi vítima de violência doméstica. A agressão partiu do próprio namorado, na madrugada de 13 de julho.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.