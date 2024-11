Exclusivo: mãe do Maníaco do Parque desabafa sobre a infância e os crimes do filho Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 10/11/2024 - 21h37 (Atualizado em 11/11/2024 - 01h09 ) twitter

Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, poderá ganhar a liberdade daqui três anos, mesmo tendo sido condenado a mais de 280 anos de prisão. O Domingo Espetacular conversou, com exclusividade, com a mãe do matador em série. Depois de dizer que o filho não está pronto para deixar a cadeia, ela voltou atrás e, agora, garante que Francisco está recuperado e será bem recebido na casa dela, quando deixar a cadeia.

