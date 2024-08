Exclusivo: imagens do local onde suspeitos de sequestrar Marcelinho Carioca foram capturados Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 15/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h42 ) ‌



A polícia de São Paulo prendeu um casal suspeito de participação no sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca e da amiga dele, Thais Alcântara. Camille Novaes da Silva e Michael dos Santos estavam escondidos numa casa na zona rural de Santa Isabel, cerca de 100 km da capital paulista. O sequestro aconteceu no dia 16 de dezembro do ano passado em Itaquaquecetuba. Dois dias depois, as vítimas foram libertadas e cinco suspeitos foram presos.

